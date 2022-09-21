Референдум на освобожденных территориях пройдет с 23 по 27 сентября

Глава Запорожской ВГА Балицкий объявил о референдуме в регионе с 23 по 27 сентября.

Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.

«Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября», — заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

При этом на участках голосование будет проходить 23 сентября, а в населенных пунктах, где их нет, оно продлится до 27 сентября.

«Вынести на референдум следующий вопрос: Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации», — говорится в опубликованном в Telegram-канале Балицкого тексте документа.

До него с сообщениями о голосовании выступили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. К ним ранее обратились местные общественные палаты и советы.

При этом Пушилин попросил Владимира Путина о том, чтобы вхождение по результатам референдумов произошло как можно скорее.

С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов. Сегодня о своих намерениях провести референдумы объявили власти Херсонской и Запорожской области.

Подчеркивалось, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.

Источник: ria.ru