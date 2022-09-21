Минэкономразвития России предлагает сформировать рейтинг регионов по реализации индивидуальных программ развития

На Комитете Совета Федерации по экономической политике участники заседания обсудили вопросы реализации индивидуальных программ развития (ИПР) в 10 регионах с наиболее сложной экономической ситуацией. Министр экономического развития России Максим Решетников озвучил идею опубликовать рейтинг регионов по реализации ИПР с ответственными кураторами регионов — министрами и губернаторами.

«Предлагаем министрам с губернаторами напрямую общаться с населением и журналистами. Какие-то регионы, которые мы курируем, — показывают эффективную работу с федеральными инструментами развитиям, кому-то надо подтянуться . Надо объяснять, почему это происходит», — отметил министр.

Максим Решетников предложил обсудить профессиональные и конструктивные подходы к формированию рейтинга на площадке Совета Федерации.

Также в ходе заседания обсудили вопросы продления ИПР.

«Нам надо будет подумать о дальнейшем продлении программ с 2024 года. Во втором квартале 2023 года нужно будет подвести промежуточные итоги и посмотреть, что эффективно и сформировать общее видение по вопросу продления ИПР и представить его в рамках бюджетного процесса 2024—2026», — подчеркнул министр.

За 2,5 года работы с регионами по ИПР было создано более 7,5 тысяч новых рабочих мест и привлечено более 60 млрд внебюджетных инвестиций — поддержаны инвестиционные проекты в сфере туризма, агропромышленного комплекса и в других секторах экономики.

Минэкономразвития России.