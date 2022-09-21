Госслужба Чувашии по делам юстиции проводит опрос о доступности и качестве оказания бесплатной юридической помощи

На портале Госуслуг открыт онлайн-опрос о доступности и качестве оказания бесплатной юридической помощи на территории Чувашской Республики.

Посетителям сайта предлагается ответить, насколько люди осведомлены о работе системы бесплатной юридической помощи, пользуются ли люди этой услугой, довольны ли качеством оказания бесплатных юридических услуг. Также в анкете можно высказать пожелания по совершенствования системы бесплатной юридической помощи.

Участие в опросе займет не более 5 минут. Перейдите по ссылке, авторизуйтесь в Личном кабинете — и можете начинать отвечать на вопросы.

Источник: minust.cap.ru.