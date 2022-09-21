Большинство жителей Донбасса хотят вхождения в состав России, показал опрос

Подавляющее большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей хотели бы, чтобы после завершения спецоперации их территории вошли в состав России, следует из результатов исследования компании ИНСОМАР.

Респондентов спросили: "Если говорить о вашей позиции, лично вы хотели бы, чтобы после завершения военной операции территория вашего региона осталась в составе Украины, вошла в состав РФ или стала самостоятельным государством?

"В Донецкой Народной Республике 91% опрошенных высказались за вхождение в состав РФ, 4% — считают, что республика должна остаться самостоятельным государством, 5% — затруднились с ответом, a вариант о вхождении в состав Украины не выбрал никто.

Почти такие же данные вышли по результатам опроса жителей Луганской Народной Республики: 90% поддержали вхождение в состав РФ, 5% — за самостоятельное государство, 5% — затруднились с ответом.

В Запорожской и Херсонской областях по 80% всех опрошенных выступили за вхождение в состав РФ. За то, чтобы регионы остались в составе Украины, проголосовали 2% и 4% жителей Запорожской и Херсонской областей соответственно. Вариант о самостоятельном государстве поддержали 4% и 5% соответственно. Затруднились с ответом 14% респондентов из Запорожской области, 11% опрошенных из Херсонской области.

ИНСОМАР провел телефонный опрос жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик 19 сентября 2022 года. Всего было опрошено по 1000 респондентов в каждой территории, предельная погрешность выборки составляет 3,1%.

Источник: ria.ru.