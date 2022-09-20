2 октября в Чувашии пройдет Всеобщий музыкальный диктант

В этом году организаторы приурочили ее к Международному дню музыки и празднованию Столетия российского джаза, рассказали в пресс-службе Минкультуры Чувашии.

В нашей республике для всех, кто захочет проверить свою музыкальную грамотность и музыкальный слух, будут работать четыре площадки. Одной из них уже в третий раз станет Институт культуры. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте акции.

«Написать диктант в Чувашской Республике можно будет в нашем Институте культуры, а также еще на четырех площадках: в Чебоксарской детской школе искусств №2, Детской школе искусств г. Новочебоксарска, Детской музыкальной школе г. Канаш, также на площадке Детской школы искусств № 1 г. Шумерля, которая присоединилась к проведению диктанта в этом году», — отмечает региональный координатор акции Надежда Гайбурова, декан факультета исполнительского искусства ЧГИКИ.

чувашинформ.рф.