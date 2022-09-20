Год счастливого детства глазами детей: в Чувашии стартует акция

Счастливое детство — счастливое будущее. Атмосферу и воспоминания о радостных моментах своего детства ребенок пронесет через всю жизнь. И важно эту дорогу к счастливому будущему сделать безопасной, интересной, успешной.

Глава Чувашии подписал указ об объявлении 2023 году в Чувашской Республике Годом счастливого детства.

В преддверии тематического года в Чувашии стартовала акция «Год счастливого детства глазами детей», которую поддержал Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Участниками акции станут учащиеся школ и воспитанники детских садов, родители и педагоги — всем участникам образовательного процесса предоставляется возможность проявить творческую инициативу и предложить для реализации свои проекты.

Предлагаем вам возможность:

стать автором логотипа и девиза Года счастливого детства;

предложить идеи по организации и проведению мероприятий тематического года в Чувашии.

Идеи могут быть оформлены в формате видео-роликов, презентаций, отдельных карточек-изображений, текстовой информации. Самые креативные идеи будут представлены на прямой линии, которая состоится 30 сентября с Главой Олегом Николаевым.

Свои предложения просим направлять на адрес электронной почты: molod9@cap.ru.

Контактный телефон: 8-8352-56-53-82.

Источник: cap.ru.