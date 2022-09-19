«Управлением Росгвардии по Чувашской Республике - Чувашии проводится отбор кандидатов для приема на военную службу по контракту в воинские части Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации на воинские должности сержантов и солдат.
Требования:
— граждане мужского пола от 18 до 50 лет;
— образование не ниже 9 классов;
— физически развит.
Контракт заключается на срок 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет. Денежное довольствие военнослужащих составляет от 30 до 45 тыс. рублей в месяц.
Для участия в специальной военной операции заключается краткосрочный контракт от 6 до 12 месяцев. Денежное довольствие военнослужащих составляет от 160 тыс. рублей в месяц.
Военнослужащим предоставляется:
— ежегодная материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания;
— бесплатное трехразовое питание;
— полное государственное медицинское обеспечение на себя и членов семьи;
— вещевое обмундирование;
— служебное жильё или компенсация за найм жилого помещения;
— ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток, а участникам боевых действий также дополнительный отпуск 15 суток;
— путевки в санаторно-курортные учреждения войск национальной гвардии Российской Федерации.
Военнослужащие имеют право на приобретение жилого помещения в собственность в любом городе Российской Федерации по программе накопительно-ипотечной системы кредитования военнослужащих.
Для подачи заявления необходимо обращаться в Управление Росгвардии по Чувашской Республике — Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Декабристов, 13 (тел. 700-775, 8917-661-0260) или в военный комиссариат по месту регистрации.
Дополнительную информацию по условиям приема и прохождения военной службы по контракту можно найти на официальном сайте: 21.rosguard.gov.ru».
Управлением Росгвардии по Чувашской Республике проводится отбор кандидатов для приема на военную службу по контракту
«Управлением Росгвардии по Чувашской Республике - Чувашии проводится отбор кандидатов для приема на военную службу по контракту в воинские части Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации на воинские должности сержантов и солдат.