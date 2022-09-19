Управлением Росгвардии по Чувашской Республике проводится отбор кандидатов для приема на военную службу по контракту

«Управлением Росгвардии по Чувашской Республике - Чувашии проводится отбор кандидатов для приема на военную службу по контракту в воинские части Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации на воинские должности сержантов и солдат.

Требования:

— граждане мужского пола от 18 до 50 лет;

— образование не ниже 9 классов;

— физически развит.

Контракт заключается на срок 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет. Денежное довольствие военнослужащих составляет от 30 до 45 тыс. рублей в месяц.

Для участия в специальной военной операции заключается краткосрочный контракт от 6 до 12 месяцев. Денежное довольствие военнослужащих составляет от 160 тыс. рублей в месяц.

Военнослужащим предоставляется:

— ежегодная материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания;

— бесплатное трехразовое питание;

— полное государственное медицинское обеспечение на себя и членов семьи;

— вещевое обмундирование;

— служебное жильё или компенсация за найм жилого помещения;

— ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток, а участникам боевых действий также дополнительный отпуск 15 суток;

— путевки в санаторно-курортные учреждения войск национальной гвардии Российской Федерации.

Военнослужащие имеют право на приобретение жилого помещения в собственность в любом городе Российской Федерации по программе накопительно-ипотечной системы кредитования военнослужащих.

Для подачи заявления необходимо обращаться в Управление Росгвардии по Чувашской Республике — Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Декабристов, 13 (тел. 700-775, 8917-661-0260) или в военный комиссариат по месту регистрации.

Дополнительную информацию по условиям приема и прохождения военной службы по контракту можно найти на официальном сайте: 21.rosguard.gov.ru».