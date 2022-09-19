Спортивная школы «Олимп» города Шумерля принимала участников республиканских соревнований по плаванию «Золотая осень»

16 и 17 сентября плавательный бассейн спортивной школы «Олимп» города Шумерля стал местом проведения республиканских соревнований по плаванию «Золотая осень», в которых приняли участие свыше 200 спортсменов из городов и районов Чувашской Республики.

По итогам 2-дневных заплывов шумерлинские спортсменки Разуваева Марина на стометровке показала третий результат, у нее второе место на дистанции 50 м вольным стилем. Симакова Виктория стала второй на дистанции 50 метров баттерфляем. Овчинникова Елизавета завоевала серебро дистанции 50 м баттерфляем и бронзу дистанции 100 метров брассом.

Кроме того, выпускники ДЮСШ «Олимп», а ныне воспитанники республиканской школы плавания Борисов Александр (200 м комплекс, 100 м баттерфляем), Федярова Екатерина (100 м брассом), Индряков Станислав (400 м комплекс) стали чемпионом, серебряным и бронзовыми призерами соответственно.

Поздравляем шумерлинских спортсменов и их наставников с достойным выступлением на соревнованиях и желаем дальнейших спортивных успехов в такой дисциплине как плавание!

Сайт администрации г. Шумерли.







