В историко-краеведческом музее города Шумерля открыли «Парту Героя» в честь Героя Советского Союза Фёдора Николаевича Чернова

С 2018 года в образовательных учреждениях реализуется Всероссийский образовательный проект «Парта Героя», цель которого – в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок, проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию. «Парта Героя» — это ученический стол, на котором размещены фотографии Героя-земляка, факты из биографии, его заслуги, героический путь и QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях.

Историко-краеведческий музей при МБУДО «ЦДТ» города Шумерля присоединился к проекту «Парта Героя». 17 сентября, в день проведения сеанса одновременной игры по шахматам, здесь открыли «Парту Героя» в честь Героя Советского Союза Фёдора Николаевича Чернова. Данное мероприятие проходило в рамках проекта-победителя «Сыны Отечества: история региона как часть истории великой России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На мероприятии присутствовали член Правления Межрегиональной общественной организации выходцев из Чувашии – Товарищество офицеров «Сыны Отечества», инженер-испытатель Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова Александров Михаил Васильевич; зам. председателя Совета ветеранов г. Шумерли Лермонтова Людмила Ильинична; зам. начальника отдела образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерля Лобочкова Александра Андреевна, члены ЮНАРМИИ г. Шумерля и почётные гости сеанса одновременной игры.

Для присутствующих экскурсоводами МБОУ «СОШ №3» была проведена обзорная экскурсия по истории развития и становления Шумерли. С приветственным словом к молодому поколению обратились Александров М.В. и Лермонтова Л.И., которые пожелали любить свою Родину, совершать благородные поступки, правильно выбрать свой жизненный путь и стать достойным членом общества.

Право первыми сесть за Парту Героя было предоставлено Екатерине Гольцевой, Международному мастеру по шахматам, и самому юному участнику сеанса Зайцеву Мирославу.

Для справки:

Фёдор Николаевич Чернов (1918—1976) — участник Великой Отечественной войны, командир взвода роты противотанковых ружей 240-го полка 117-й Иваново-Познанской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии 69-й армии, лейтенант. Герой Советского Союза.

Родился 26 июня 1918 года в деревне Асаново Цивильского уезда, ныне Комсомольского района Чувашии, в семье крестьянина. Чуваш.

В августе 1941 года был призван в Красную Армию. В январе 1942 года окончил курсы младших лейтенантов и направлен на фронт. Боевое крещение получил на Калининском фронте. Воевал на Юго-Западном, 1-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях под Витебском, в освобождении Белоруссии, Польши. Стал командиром взвода противотанковых ружей.

Особо отличился при форсировании реки Вислы. В ночь на 29 июля 1944 года взвод противотанковых ружей под командованием лейтенанта Чернова в составе ударной группы 240-го стрелкового полка форсировал реку Вислу в районе города Казимеж-Дольны (Польша) и с ходу вступил в бой. Бронебойщики участвовали в отражении 14 контратак противника, уничтожили 2 огневые точки врага. Когда кончились патроны к ПТР, командир взвода три раза водил бойцов в атаку совместно со стрелками. Был ранен, но поля боя не оставил.

После Победы остался служить в армии. В 1945 году окончил курсы «Выстрел». С 1963 года капитан Чернов — в запасе.

Жил и работал в городе Шумерля Чувашии. Скончался 12 июня 1976 года. Похоронен на старом кладбище города Шумерля.

Источник: gshum.cap.ru.