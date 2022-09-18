Приглашаем ИТ-компании Чувашии к диалогу!





В республике сейчас действуют 97 аккредитованных ИТ-компаний. Это серьезная команда больших профессионалов, разрабатывающих отечественные программные продукты. Хотим собрать их на одной площадке, услышать их мнение относительно настоящего и будущего ИТ, рассказать, на какую помощь от государства они могут рассчитывать.

❗Встречаемся 27 сентября в Чебоксарах на площадке Сбера. Это будет первая большая встреча региональных ИТ-компаний.

Рассмотрим налоговые льготы и другие преференции для организаций, задействованных в сфере высоких технологий, обсудим деятельность Ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики» и другие актуальные темы.

Призываю аккредитованные ИТ-компании Чувашии присоединиться к встрече. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте, здесь же можно узнать подробности.

Уверена, что этот диалог станет началом плотного плодотворного сотрудничества.