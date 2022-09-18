Поздравление Главы Чувашии с Днём работника леса

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства и лесной промышленности республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников леса!



Лес – это уникальный природный дар, наше национальное достояние. Сохранение и рациональное использование лесов по праву находятся в числе главных приоритетов Правительства Чувашии.

Благодаря нашей совместной работе лесная отрасль республики получила динамичное развитие, Чувашия вошла в ТОП-10 регионов по эффективности ведения лесного хозяйства в стране. Мы проводим важные мероприятия в рамках национального проекта «Экология» – в 2022 году леса будут восстановлены на площади свыше 820 гектаров. Модернизируется отрасль, внедряются современные подходы в сфере сбережения лесов, системно оснащаются лесохозяйственные и лесопожарные службы. Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьёзных задач, в числе которых – совершенствование лесной промышленности, цифровизация отрасли, что существенно упростит рабочие процессы лесопользователей.



Выражаю признательность специалистам лесной отрасли, общественникам, волонтерам, всем тем, кто не остается равнодушным к судьбе окружающей среды, ежегодно участвует в массовых акциях по посадке новых деревьев, восстановлению леса и уходу за ним. Ваш добросовестный труд, инициативность и отзывчивость – достойный вклад в наше общее дело.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашем благородном труде, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.