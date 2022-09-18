В Чувашии прошло уникальное и значимое событие – Гран-при по шахбоксу

Для республики это новый вид спорта, комбинация шахмат и бокса в чередующихся раундах.

Участниками соревнований стали 5 сильнейших спортсменов России, Таджикистана, Узбекистана и Турции. Жители и гости республики воочию и с помощью онлайн-трансляции смогли окунуться в атмосферу незабываемого спортивного действа.

Восхищаюсь спортсменами и их подготовкой. Особую гордость и радость нам сегодня принесла серебряная медаль нашего земляка, воспитанника Детско-юношеской спортивной школы «Рассвет» Вурнарского района Дмитрия Прокопьева. От всей души болел за нашего парня, которому совсем немного не хватило для победы.

Уверен, что сегодняшний турнир даст мощный импульс развитию шахбокса как в Чувашии, так и по всей стране.







