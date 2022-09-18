Вести с полей округа

Осень для земледельцев — не менее напряженная пора, чем весна и лето. По оперативной информации на 15 сентября, в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ округа скошено и обмолочено 5365 га зерновых культур, что составляет 94 % уборочной площади. Валовой сбор зерна составил 14160 тонн при средней урожайности 26,4 ц/га.



Рапс убран с площади 350 га, валовой сбор составил 350 тонн при урожайности 10 ц/га.

Под урожай 2023 года озимые зерновые культуры планируется посеять на площади 2200 га. Подготовка почвы к посеву озимых проведена на площади 2030 га (93 % плана). Посеяно 691 га озимых культур, что составляет 32 % плана сева.



На текущий момент заготовлено 1514 тонн сена, или 119,5 % плана, 1000 тонн сенажа, или 157,7 % плана заготовки. Заготовлено 29,7 ц.к.ед. на 1 условную голову скота.

Источник: отдел с/х и экологии администрации Шумерлинского МО.