Синергия в благоустройстве центральной площади: история и современность

Такая идея подразумевается при комплексном благоустройстве центральной части города, что позволит гармонично объединить городскую площадь и парк. Концепцию разработают

и представят в конце сентября на общественное обсуждение специалисты самарской компании «Berso».

15 сентября в Шумерле состоялась встреча руководства администрации, членов Общественного совета, депутатов городского Собрания, представителей Института территориального развития Чувашской Республики и компании «Berso», в ходе которой обсудили основные направления будущего проекта. «Основная задача — соблюсти паритет между историей города, ее знаковыми местами и современными технологиями, новыми дизайнерскими и ландшафтными решениями», — сделал акцент Валерий Шигашев, обозначив задачу провести максимально широкое обсуждение с горожанами концепции развития центральной части города.



С выходом на место участники рабочей встречи осмотрели территорию, которая планируется под благоустройство, и оценили фронт работы.



А. Андреева.