Семьёй года стали Пронины

В канун празднования 106-летия города в Центре детского творчества прошел городской фестиваль семейного творчества «Радуга семейных талантов», который объединил в себе муниципальный этап конкурса «Семья года» и фестиваль варенья.

В фестивале приняли участие 4 семьи. Они представили свои семейные традиции, творческие номера, поделились любимыми рецептами варенья. Экспертное жюри отметило сплоченность членов семей, совместные увлечения родителей и детей творчеством, путешествиями, ведь именно совместные занятия способствуют развитию благоприятного климата и крепких отношений в семье.

В результате все семейные команды получили дипломы победителей в номинациях: «Дружная семья» — Пронины, «Творческая семья» — Пумбрасовы, «Социально-ответственная семья» — Балякины, «Трудолюбивая семья» — Гордеевы. Титул семьи года муниципального этапа конкурса получила семья Прониных, которая и представит Шумерлю на республиканском уровне.

Источник: gshum.cap.ru.