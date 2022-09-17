В Шумерле состоялся сеанс одновременной игры в шахматы с международным мастером Екатериной Гольцевой

С 10 по 23 сентября в Чебоксарах проходят Суперфиналы 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин по шахматам. Они проводятся в рамках проекта «Шахматы в музеях», реализуемого Федерацией шахмат России и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

Обычно на Суперфиналах чемпионатов России бывает день социальной программы. В этот день юные шахматисты и ветераны шахматного движения могут сыграть с гроссмейстерами в сеансе одновременной игры.

17 сентября — именно такой день, и сегодня в Шумерлю приехала член юношеской сборной России по шахматам, чемпионка России среди юниорок Екатерина Гольцева. Она является серебряным призером Высшей лиги чемпионата России 2022 года, победителем и призером юношеских чемпионатов Европы и России, серебряным призером чемпионата России по рапиду (2019 г.), призером XV Международного Кубка РГСУ по шахматам Moscow Open-2019. Екатерине всего 19 лет и в столь юном возрасте ей удалось добиться весьма высоких результатов.

Игра с мастером такого уровня — это большое событие для шумерлинских шахматистов. Об этом, желая участникам сеанса успехов, сказали и глава администрации г. Шумерли Валерий Шигашев, и депутат городского Собрания, директор Центра детского творчества Елена Голованова. С ответным словом выступила и Екатерина Гольцева.

Историко-краеведческий музей встретил международного мастера в полной готовности. Для проведения сеанса здесь были установлены 15 игровых досок, организована видеотрансляция с комментариями. Вниманию собравшихся был представлен стенд с историей шахмат в Шумерле. Любителям этого вида спорта оставалось только наслаждаться зрелищной игрой, которая и была продемонстрирована. И пусть победить Екатерину никому не удалось, все игроки выглядели весьма достойно. А Юрий Отников и Александр Никифоров сыграли с мастером вничью, и это очень хороший результат.

Т. Александрова.







