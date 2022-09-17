В Шумерле состоялась легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Вперёд»



Традиционный спортивный праздник прошел сегодня на стадионе «Труд» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации-2022». Газета «Вперёд» в 62-й раз объединила на беговых дорожках любителей бега и сторонников здорового образа жизни. Перед началом соревнований собравшихся тепло поприветствовали глава города Сергей Яргунин, глава администрации Валерий Шигашев, главный редактор газеты «Вперёд» Анна Аношина и почетный гость — мастер международного уровня по шахматам Екатерина Гольцева.

Стартовала эстафета VIP-забегом, в котором приняли участие главы, депутаты городского собрания, сотрудники администрации города.

Далее на беговые дорожки вышли спортивные семьи. В упорной борьбе первыми финишировала семья Баторшиных, вторыми – семья Досаевых.

За ними состязались учащиеся 8-9 классов общеобразовательных школ города, среди которых сильнейшими стали ребята из гимназии № 8, вторыми финишировали учащиеся школы № 1, третьими – школы № 6.

В забеге среди учащихся 10-11 классов и студентов Шумерлинского политехнического техникума победу вырвала школа № 1, вторыми стали ребята из гимназии № 8, на третьем месте – школа № 2.

Далее в быстроте передачи эстафетной палочки состязались женские команды. Из пяти команд самыми быстрыми в забеге оказались представительницы школы № 3, вторыми – команда ШЗСА, третьими финиша достигла команда школы № 2.

Среди мужчин первыми победного финиша достигли представители ПЧ-23, вторыми – команда ШЗСА.

В смешанных командах первыми стали специалисты Шумерлинского ММЦ, за ними – команда ШЗСА.

По традиции на церемонии награждения отмечены и самые быстрые этапы. Самой быстрой бегуньей среди девушек стала Ксения Кириллина (школа № 2), среди юношей – Данил Захаров (гимназия № 8).

Победители и призеры легкоатлетической эстафеты удостоены кубков, грамот и сладких призов. Всем без исключения участникам вручены сертификаты на годовую подписку на газету «Вперёд».

Несмотря на хмурую погоду, праздник бега состоялся!

Каждый присутствовавший на стадионе, без сомнения, получил заряд положительных эмоций, хорошего настроения и позитива.

О. Дмитриева.







