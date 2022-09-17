Вслед за парком хотят обновить и площадь

Третий год подряд Глава Чувашии Олег Николаев приезжает в День города в Шумерлю и посещает наш парк. Если в прошлые годы руководство города ему рассказывало только о планах по преображению этой общественной территории, то в этот раз гендиректор и сотрудники компании-подрядчика «Берсо», министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Павел Данилов на всех локациях наглядно показали, что и как делается.

С мая в парке ведутся масштабные работы в рамках проекта стоимостью около 100 миллионов рублей, победившего в федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах. На сегодняшний момент обустроена асфальтированная пешеходная дорожка по периметру парка, закуплены скамейки и урны, в половинном объеме от запланированного уложена брусчатка, установлено большинство габионов (элементов ландшафтного дизайна в виде объемных сетчатых конструкций из металлической проволоки, наполненных камнями), ведется устройство освещения.



Остановившись около бывшего футбольного поля, справа от детской игровой площадки, гостям города рассказали о будущем уличном дендрарии. Картина здесь вырисовывается понятная: брусчатые дорожки переплетаются с клумбами, на которых высадят специально подобранные для нашей климатической зоны растения, по периметру площадки тоже будут проведены озеленительные работы. В перечне – более 60 позиций. Это декоративные и плодоносящие деревья, кустарники, травы из питомников.



Следующая остановка – чуть дальше, у турников, где по задумке проектантов разместится скейт-площадка с трибунами, зонами отдыха, велопарковкой, местами для переодевания, зоной для занятий спортом. Строительство площадки первоначально не входило в планы первого этапа реконструкции парка, однако в августе были дополнительно выделены 11 млн рублей. Так что просьба молодых шумерлинцев услышана, и вскоре мечта о скейт-парке станет явью.



Обширное пространство перед входом на танцплощадку теперь «окультурено» брусчаткой, здесь будет фестивальная зона, от которой ступеньки ведут к изюминке нашего парка – пруду. Его дно расчищено, обустроена гидроизоляция, склоны «обросли» габионами. По берегам будут построены пешеходная дорожка, деревянная терраса, переходящая по направлению к «Дружбе» в амфитеатр. Его широкие дощатые ступени послужат и посадочными местами, и смотровой площадкой.

Стоя практически в том же составе на берегу пруда в прошлом году, гости из столицы пообещали подарить шумерлинцам лебедей. Об этом обещании в День города напомнила депутат Госдумы Алла Салаева. Надеемся, так и случится уже следующей весной.

м кинотеатром пока не совсем ясна. Точнее, судьба фонтана, тоже некогда одного из колоритных мест в парке. Как пояснил глава Минстроя Павел Данилов, есть два пути: реставрировать фонтан, что потребует больших финансовых вложений и времени, а в дальнейшем затрат на содержание, либо отказаться от фонтана и превратить его в арт-объект, соответствующий духу и стилю парка. Глава Чувашии Олег Николаев согласился со вторым. Фонтаны же, но уже сухие, или плосткостные, можно предусмотреть в будущем проекте благоустройства центральной площади. В любом случае, вопрос еще будет обсуждаться.



Работы в парке по условиям муниципального контракта должны быть завершены к 1 ноября. Но это еще не конец, ведь изначально проектом благоустройства было предусмотрено оформление центральной части парка, входной группы, установка периметрального ограждения. Эти позиции не уложились в грантовые деньги, поэтому пока «в заначке». В последующем их реализуют, если будут найдены источники финансирования.



Также администрация города вместе с Минстроем Чувашии начала работу над заявкой для повторного участия осенью в дополнительном этапе всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. С понедельника и по 22 сентября в Шумерле организован прием предложений от жителей по выбору общественной территории для участия во всероссийском конкурсе. Свои предложения можно представить в отдел ЖКХ Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города или прислать по электронной почте gshum@cap.ru. Муниципальные власти предлагают в этот раз акцент сделать на центральной площади, чтобы связать ее и реконструированный парк в единый ансамбль. Но могут поступить и другие интересные предложения.

Наталья Игнатьева.



На сваях будут уложены основание террасы и амфитеатра.





Терраса на берегу пруда. Визуализация проекта.

