Уважаемые избиратели!

Благодарю жителей города Шумерли по одномандатному избирательному округу № 15 за то, что пришли на избирательный участок. Я уважаю выбор каждого из вас, но говорю особые слова благодарности всем, кто поддержал мою кандидатуру.



Желаю всем добра, благополучия и плодотворной совместной работы. Сообща мы добьемся успехов во всех наших делах. Верю, что наш округ будет развиваться, внося вклад в процветание родного города.



Большое спасибо за доверие! Я постараюсь его оправдать ответственной и плодотворной работой.

С уважением, ваш депутат Афошин А.М.