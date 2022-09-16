Прояви заботу о природе и стань участником «БумБатла»

В России стартовала крупнейшая акция по сбору макулатуры «БумБатл». В третий раз ее проводит АНО «Национальные приоритеты» в поддержку нацпроекта «Экология» с участием Минприроды, Минпросвещения и Минобрнауки России.

Помочь природе и стать участником акции просто. Достаточно сдать бумагу на переработку. Пункты приема работают в учебных заведениях, в отделениях «Почты России», Сибирской угольной энергетической компании, ЕвроХима, Металлоинвеста и ПСБ.

На интерактивной карте на сайте бумбатл.рф размещены все пункты приема макулатуры. В Чебоксарах её принимают по шести адресам:

Как и любой батл, это еще и соревнование по количеству собранного вторсырья. В финале акции определят ТОП-3 самых результативных участников в каждой из категорий — детские сады и школы, вузы, ссузы, компании.

Также выложите фото/видео «ВКонтакте» и «Одноклассниках» с креативным постом с хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология. Авторы пяти лучших публикаций получат шанс пообщаться с амбассадорами проекта — художественными гимнастками Ариной и Диной Авериными и певцом Хабибом.

Сдавать макулатуру – модная экологическая тенденция. Участвуя в соревнованиях, вы не только помогаете природе, но и прививаете себе полезную привычку. «БумБатл» продлится до ноября. Не упустите свою возможность стать лучшим в масштабной экологической акции.

Справочно: в поддержку проекта по всей стране пройдут экскурсии на заводы по переработке макулатуры и экоуроки. «БумБатл» развивает экологическое сознание жителей страны, учит сортировать отходы и перерабатывать их. В предыдущие сезоны 1,2 млн человек собрали свыше 3,1 тыс. тонн макулатуры. Это более 62 000 сохраненных деревьев из российских лесов.