С 8 по 12 сентября в Чебоксарах проходил XXXII Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи».

В эти дни ребята со всей России погрузились в мир медиатворчества, оказались в настоящей креативной среде, познакомились с гуру журналистики и создали полноценный положительный контент.



Медийщики школы № 2 представили на фестиваль свой выпуск новостей, который они готовили всё лето. Жюри фестиваля по достоинству оценило труд начинающих журналистов, и ребята получили диплом победителя в номинации «Лучший школьный медиахолдинг».

Поздравляем юных журналистов с заслуженной победой!



Также медийщики школы № 2 успели посетить множество различных мастер-классов по тележурналистике, блогингу и мультипликации. Самые профессиональные лекторы научили ребят создавать положительный контент в социальных сетях.

Скоро будущие журналисты выпустят подробный сюжет о своих приключениях на фестивале.



Ю. Жданович.