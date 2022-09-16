Кассовый чек можно проверить в мобильном приложении

Мобильное приложение «Проверка кассового чека» предназначено для оперативной проверки кассового чека с онлайн-кассы. Приложение можно найти на сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» и скачать его на свое мобильное устройство бесплатно.

При первом открытии пользователю будет предложено персонализировать себя и заполнить визитную карточку. Это необходимо для того, чтобы при покупке можно было быстро открыть приложение и, предъявив штрих-код кассиру, получить свой чек, не называя при этом персональных данных.

Для удобства получения электронного чека можно использовать абонентский номер – номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Для того чтобы в личной карточке появился штрих-код с обезличенными данными о пользователе и номере телефона, необходимо в разделе меню «Профиль и помощь» ввести номер телефона, на которое установлено приложение.

Получив кассовый чек, потребитель сможет с помощью приложения отсканировать QR-код (штрих-код) и отправить соответствующий запрос. Приложение отобразит результат проверки.

В случае обнаружения расхождений в проверяемом чеке с информацией в базе данных налоговой службы или отсутствием информации о произведенном расчете, мобильное приложение позволит направить сообщение в ФНС России о допущенном нарушении. Кроме того, сообщение может быть направлено при невыдаче чека (на бумаге или в электронном виде) или выдаче чека с некорректными реквизитами.

Через приложение можно не только сканировать и сохранять чеки, проверять их достоверность, но и получать кэшбек на свой счет в виде бонусных баллов. Доступные партнеры будут отражаться в разделе мобильного приложения «Акции». Кроме того, приложение дает возможность контролировать и вести учет расходов, планировать будущие траты.

Мобильное приложение «Проверка кассового чека» поможет в ситуации с возвратом покупки, если бумажный чек утерян.

Скачать приложение на телефон можно в AppStore и GooglePlay.

МИ ФНС России № 8 по Чувашии.