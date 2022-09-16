Депутаты Госсовета отчитались перед шумерлинскими избирателями

В прошлую среду, 7 сентября, в Центре детского творчества прошла встреча депутатов Госсовета Чувашии от Шумерли с руководством города, депутатским корпусом, активистами общественных организаций и ряда профессиональных сфер.

Поводом стала прописанная в нормативных документах Госсовета обязанность парламентариев отчитываться раз в год в своих избирательных округах.

Первым слово взял наш земляк Сергей Мельников. Он пояснил, что основным показателем оценки эффективности деятельности депутатов являются количество обращений избирателей и доля положительно решенных из них. В расчет берутся поступающие официальные обращения от граждан, как письменные, так и устные в рамках обязательных депутатских приемов, но есть и неофициальные просьбы во время встреч, мероприятий, которые практически не поддаются учету. В итоге за 10 месяцев в приемную партии «Единая Россия» в адрес Мельникова и Горбунова поступило 54 обращения от шумерлинцев, из них 42 решены положительно, 8 находятся в работе и 4 – те, которые невозможно выполнить или решить в рамках действующего законодательства (прежде всего, жилищные проблемы). Из так называемых неофициальных 132 просьб и жалоб шумерлинцев удовлетворены порядка 80 процентов. Это, отметил депутат, обращения по темам оказания медицинской помощи, ЖКХ, личные бытовые просьбы.



Вторым приоритетным направлением в работе парламентариев Сергей Мельников назвал тесное взаимодействие с республиканскими органами власти, лоббирование интересов муниципалитетов избирательного округа по их вхождению и участию в федеральных и региональных проектах и программах, выделения дополнительных средств для решения важных проблем в городе (например, ремонт учреждений образования, модернизация теплового хозяйства, планируемая модернизация системы водоснабжения). Всё это, признался он, требует много времени и усилий, но незаметно избирателям.



Сравнивая свою работу в нынешнем тандеме (с Виктором Горбуновым) с прошлым депутатским сроком, Сергей Мельников оценил ее как очень эффективную: «Ни себе, ни мне не даёт покоя». Благодаря инициативности и ответственности Виктора Горбунова, сказал его партнер, удалось в последний момент войти в программу с проектом благоустройства парка, оказана материальная помощь нуждавшимся в ней горожанам.



После такого представления к трибуне вышел сам заместитель председателя Госсовета Чувашии. Он напомнил, что региональные депутаты в период разгула пандемии коронавируса были в первых рядах помощников: для больниц приобретались рециркуляторы, одноразовые маски, для медиков – продукты питания и чайные наборы. Выстроены хорошие отношения со всеми школами города, с ДК «Восход», со спортивной общественностью, все их проблемы и идеи на контроле.



В завершение отчетной встречи своё видение деятельности избранных депутатов Госсовета представил глава администрации Валерий Шигашев, кстати, тоже имеющий опыт работы в Госсовете. Он отметил, что сейчас в Шумерле реализуется масса проектов, есть большие планы и всё это было бы невозможно без четко выстроенного взаимодействия администрации с местным депутатским корпусом, с министерствами, с депутатами Госсовета, чья помощь действительно неоценима.

Справочно:

В Шумерлинский одномандатный избирательный округ № 10 входят город Шумерля,

Шумерлинский муниципальный округ и Порецкий район. Численность избирателей – 44,8 тысячи человек.