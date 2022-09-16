Гости посетили школы города

10 сентября солидная делегация в составе министра образования республики Сергея Захарова,

депутата Госдумы Аллы Салаевой и депутатов Госсовета Чувашии Виктора Горбунова и Сергея Мельникова побывала в школе № 6.



С этой школы начиналась программа комплексной модернизации образовательных учреждений республики. В 2020-21 годах, в два этапа, здесь отремонтировали коммуникации, актовый и спортивный залы, заменили кровлю, окна. Было обустроено современное футбольное поле. На 2022 года планировался и третий этап — ремонт фасада здания и благоустройство прилегающей территории. Однако сроки реализации республиканской программы сдвинулись, как и капремонт школы, в связи с чем руководство школы, городские депутаты направляли обращения о принятии мер для возобновления ремонта. И вот в субботу все услышали от Аллы Салаевой: «Школа стоит в программе капремонта учреждений образования на 2024 год. Этот вопрос также на контроле министра образования».



Источник: сайт администрации г. Шумерли.













Вместе с Олегом Николаевым в школе № 2 побывали Алла Салаева, Леонид Черкесов, Виктор Горбунов и Сергей Мельников, Дмитрий Захаров, Павел Данилов.

После завершения капитального ремонта по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» школа обновилась не только внешне, но и по содержанию: поступили цифровые лаборатории по химии и ОБЖ, в кабинет технологии прибыли комбинированные верстаки, появилось новое спортивное оборудование. На капитальный ремонт школы был выделен почти 31 млн рублей. Теперь у педагогов и ребят совсем другое настроение. Видно, что учебный процесс в комфортных условиях приносит им удовольствие.



В Центре детских инициатив второй школы гостей ознакомили с проектами, над которыми работают обучающиеся. К примеру, ребята пишут проект по улучшению условий содержания бездомных животных. Они неоднократно были в городском пункте передержки собак, и у юных волонтёров появилась инициатива сделать его ещё комфортнее. «Сейчас мы разрабатываем проект по благоустройству территории пункта передержки собак, — рассказали юные зооволонтеры. — Пока мы обсуждаем, какое ограждение безопасно и более удобно для содержания собак. Остановились на сетке-рабице».



Советник директора по воспитанию и руководитель педотряда рассказали о деятельности педагогического отряда «Стимул». Его члены получили приглашение от Леонида Черкесова посетить Чувашский педагогический институт и Государственный Cовет Чувашской Республики.

В Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» ребята презентовали самые востребованные направления и поделись своими достижениями за два года. Так, Арсений Оленин стал бронзовым призёром в республиканском шахматном турнире. А Имир Махмутов, ныне студент Казанского технического университета, в прошлом году занял 2-е место в открытом чемпионате Чебоксарского института Московского политехнического университета по робототехнике и беспилотным летательным аппаратам.



Продемонстрировали гостям и направление программы в рамках проекта по внеурочному изучению английского языка через создание мультипликационных фильмов «МультEnglish». Глава Чувашии попробовал себя в роли создателя мультфильма. А учащиеся медиакласса взяли у него интервью, поинтересовались: «Что необходимо современной молодежи, чтобы быть успешной?»

На память о визите главы региона у ребят и педагогов останутся фотографии и стеклянная фигура «Сурский рубеж», который Олег Николаев передал в дар школьному музею.

Источник: сайт школы № 2.