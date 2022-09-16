В Шумерле началось строительство 48-ми квартирного жилого дома

Совсем недавно в Шумерле переселенцам из ветхого аварийного жилья были вручены ключи от новых благоустроенных квартир в доме №8 по ул. Францева. А сегодня уже дан старт строительству ещё одного дома по соседству — 8а.

Застройщиком, как и в предыдущем, является АО «Стройтрест №3». Срок завершения — 30 сентября 2023 года.

Практически все квартиры в этом доме предназначены для переселенцев из ветхого аварийного жилья (дома №27 по ул. Урукова), которые получат его в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» на 2019 – 2025 год национального проекта «Жилье и городская среда». Таким образом, четвёртый этап программы по Шумерле будет завершен.

16 сентября глава администрации города Валерий Шигашев вручил разрешение на строительство директору ДООО «СУ-8» Алексею Кирюшину, выразив уверенность в своевременном выполнении контракта и высоком качестве работ.

Сайт администрации г. Шумерли.