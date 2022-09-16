В сквере Победы звучали марши

В свой день рождения Шумерля в очередной раз гостеприимно приняла участников

республиканского фестиваля-конкурса дефиле военно-патриотических клубов,

отрядов барабанщиков и барабанщиц и плац-концертов «Парад маршевых ансамблей».

Фестиваль традиционно проходил в сквере Победы. 19 команд из девяти муниципалитетов демонстрировали свое мастерство в трех номинациях: отряды барабанщиц и барабанщиков, маршевые ансамбли с элементами дефиле и показ элементов боевых искусств.



Их мастерство оценивало жюри, в состав которого вошли и.о. начальника штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Д.В. Макаров, представители Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», педагоги Центра детского творчества.



Почетным гостем фестиваля стал Глава Чувашии Олег Николаев. «Отрадно видеть такую слаженность действий, командную работу среди юных участников. Это важные качества в любой деятельности. Желаю вам дальнейших успехов!» — сказал он, приветствуя конкурсантов.

Депутат Государственной Думы РФ Алла Салаева, председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов вместе с Главой Чувашии приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров фестиваля. Также фестиваль-конкурс посетили министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов, депутаты Госсовета Чувашии Виктор Горбунов и Сергей Мельников.

По итогам республиканского фестиваля-конкурса шумерлинские команды вошли в число призеров во всех трех номинациях. Отряд барабанщиц «Ника» Центра детского творчества занял 2-е место в номинации «Отряды барабанщиц и барабанщиков». Кадетам школы № 6 досталось почетное 3-е место в старшей возрастной группе номинации «Маршевые ансамбли с элементами дефиле». Воспитанники секции «Рукопашный бой» Центра детского творчества заняли 2 место в номинации «Постановка элементов боевых искусств».



А отрядом, в совершенстве владеющим барабанами, был признан ансамбль «Грация» Батыревской средней школы № 1. Лучшими в номинации «Маршевые ансамбли с элементами дефиле» стали в младшей возрастной группе – шестой класс казачьего направления школы № 16 Новочебоксарска, в старшей возрастной группе – «Кадетское братство» кадетской школы Чебоксар. В номинации «Постановка элементов боевых искусств» кубок победителя достался команде ДЮСШ – ФСК «Аль» Янтиковского района.

Марина Ветликова.