15 сентября министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов провел прямой эфир на тему вакцинации. Вместе с ним на вопросы жителей Чувашии о ситуации с новой коронавирусной инфекцией и о ее профилактике ответили главный внештатный терапевт Минздрава Чувашии Лариса Тарасова и внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Чувашии Нина Рассказова.

Трансляция проходила в группах «Чувашская Республика» и «Минздрав Чувашии» в сети «ВКонтакте» при поддержке Центра управления регионом.

Владимир Степанов отметил, что новая волна COVID-19 в большей степени затронула амбулаторное звено. На сегодня амбулаторное лечение получают 92 % от всего количества заболевших, а это более 3000 жителей Чувашии. Исходя из эпидемиологической ситуации вакцинация — единственный способ уберечь и защитить свое здоровье от COVID-19. Не стоит пренебрегать и элементарными правилами профилактики: тщательно обрабатывать руки, соблюдать масочный режим и дистанцию в общественных местах, в местах скопления людей. На сегодня в Чувашии вакцинировано более 600 тысяч человек. Коллективный иммунитет в республике – 7,9 %. Глава регионального Минздрава напомнил, что при работе с вакцинами против коронавирусной инфекции задействованы 59 стационарных, 15 мобильных пунктов вакцинации, а также 63 мобильные прививочные бригады. При этом более 90 % медицинских работников региона вакцинированы.



Несмотря на то, что большая часть пациентов получает лечение на дому, в ковидных стационарах региона, по данным на утро 15 сентября, находятся 272 пациента. Больше половины из них старше 65 лет. Главный внештатный терапевт Минздрава Чувашии Лариса Тарасова подчеркнула, что с ростом заболеваемости COVID-19 необходимо проявлять особую заботу о своем здоровье и здоровье близких людей, особенно тех, кто входит в группу риска, а это в том числе граждане старшего поколения и те, кто имеет хронические заболевания. «Прививайтесь и ревакцинируйтесь вовремя. У COVID-19 есть одна особенность – это последствия. Коронавирус не проходит без последствий, причём чувство лёгкого недомогания может сохраняться на протяжении многих недель и даже месяцев, а осложнения могут проявиться в самый неожиданный момент. Здесь важно незамедлительно обратиться к врачу», — отметила Лариса Тарасова.



Затронули в эфире и тему вакцинации подростков. Внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Чувашии Нина Рассказова отметила, что к сегодняшнему дню привито от новой коронавирусной инфекции более 4000 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. «В декабре прошлого года обновлен Национальный календарь профилактических прививок, куда включена вакцинация от новой коронавирусной инфекции. При распространении COVID-19 возрастная категория 12-17 лет является наиболее активной. Чтобы создать коллективный иммунитет, вакцинация подростков очень важна. Кроме этого, мы должны защитить наших детей от грозных осложнений заболевания: рисков тромбозов, инфарктов, поражений сердечных мышц и сосудов», — пояснила Нина Рассказова.



В ходе прямого эфира эксперты ответили на вопросы пользователей, а также рассказали о том, можно ли ставить прививки от гриппа и COVID-19 одновременно, возможно ли повторно вакцинироваться одним из компонентов «Спутника V» и о многом другом.



Минздрав Чувашии.