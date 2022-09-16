Владимир Максимов: «В 2022 году выделяется 500 млн. рублей на 30 межквартальных игровых зон»

На смену небольшим конструкциям во дворах жилых зданий в Чувашии приходят межквартальные игровые комплексы. О необходимости эффективного использования территории между домами заявил первый заместитель главы Минстроя Владимир Максимов во время прямого эфира с жителями региона.

«Несколько лет республика выделяет деньги на благоустройство дворовых территорий. В прошлом году было принято решение переходить к более масштабным проектам детских площадок. В этом году выделяется 500 млн. рублей на 30 межквартальных игровых зон, – рассказал Владимир Максимов. – Таким объектом инфраструктуры могут пользоваться не только жители одного двора, но и семьи из близлежащих домов. Более функциональный, чем обычная площадка, комплекс игрового оборудования позволяет людям достойно провести время».

Также он подчеркнул: все это не исключает установки во дворах стандартных детских площадок. Желающие могут подавать заявки в рамках программы инициативного бюджетирования.

Вопрос обустройства детских площадок жители республики задают регулярно, отмечают в Центре управления регионом Чувашской Республики. С 1 июня по 14 сентября текущего года только в социальных сетях специалисты ЦУР зафиксировали 184 обращения на эту тему: 84 человека попросили установить в своих дворах игровые элементы, 100 человек указали на обветшалость качелей и отметили необходимость их ремонта или замены.

Также в эфире Владимир Максимов подробно рассказал о мерах поддержки многодетных семей по улучшению жилищных условий. Среди них жилищные сертификаты для многодетных, первоочередность данной категории в федеральной программе «Молодая семья» и выделение средств для первоначального взноса на ипотеку. Запись прошедшего эфира можно посмотреть в сообществе «Чувашская Республика» в ВКонтакте.