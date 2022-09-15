О ситуации по подачи тепла в Шумерле

На утро 15 сентября в Шумерле запущено 5 котельных МУП «ШПТиВ» из 9 и 4 блочно-модульных котельных ГУП «Чувашгаз» из 6.

В ходе запуска БМК по пер. Школьному и ул. Сурской обнаружены неисправности на теплотрассах. Также выявлена утечка на трассе от городской котельной №13, у дома 9 по ул. МОПРА. Аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций приступили к ремонтным работам.

Из 9 детских садов пока нет отопления в 4, что связано с проведением регулировки системы теплоснабжения в зданиях. По этой же причине пока нет тепла в школе №1. В школе №3 и №6 ожидается разрешение на подачу газа от газоснабжающей компании.

Из 277 многоквартирных домов тепло в 67 домах.

Напоминаем, что, в случае отсутствия отопления в многоквартирном доме, жителям следует обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ, которые должны оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления.

Уточним, что система центрального отопления в городе устроена так, что ее запуск — процесс постепенный. После открытия задвижек на котельных тепло доходит до потребителей в течение нескольких дней.

Уважаемые шумерлинцы. Решение подключать или не подключать отопление в доме принимают собственники жилья.

Сайт администрации г. Шумерли.