Эксперты призывают жителей Чувашии критичнее относиться к информации на YouTube

С начала февраля сервис YouTube целенаправленно стравливает пользователей и настраивает их против российских граждан, блокирует материалы с альтернативной точкой зрения. Нередко пользователям, в том числе детям, предлагаются фейки про СВО и реально опасные для психики материалы.

«Просматривая видео, нужно включать критическое мышление и всегда обращать внимание на источник информации, поскольку сейчас псевдоспециалисты и лжеэксперты заполонили интернет, а нынешние технологии позволяют создавать фейковый «продукт», не выходя из дома. Чтобы потом не чувствовать себя обманутым, лучше всего проверять и перепроверять информацию, факты в заслуживающих доверия источниках» — отмечает член Общественной палаты Чувашской Республики, директор ГТРК «Чувашия» Екатерина Канюка.

Настороженное отношение к платформе объясняется непрозрачностью алгоритмов YouTube. До сих пор неизвестно, как те или иные видео попадают в ленту пользователей. Понятна только главная задача – максимально вовлечь пользователя в потребление и увеличить время его пребывания на платформе.

Вполне возможно, что искусственный интеллект действительно определяет посты, которые могут понравиться пользователю, однако у администрации YouTube есть возможность повлиять на эту выдачу, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин, автор законопроекта о прозрачности рекомендательных алгоритмов онлайн-платформ. Он подчеркнул, что интернет-сервисы, которые попадут под действие будущего закона, будут обязаны ограничивать непредназначенный для детей контент и сообщать о мерах, которые они для этого предприняли. Рассматривается также возможность для россиян отключать рекомендательные алгоритмы.

«Сейчас нас просто заваливают информацией, контентом, чаще всего сомнительным по содержанию и качеству. Прекрасно, если будет возможность его фильтровать и мы действительно сможем выбирать, что смотреть. А пока необходимо с большой осторожностью пользоваться информацией, размещенной на видеоплатформе YouTube», – резюмирует Екатерина Канюка.