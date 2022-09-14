Приглашаем молодежь Чувашии принять участие в республиканском конкурсе «Молодой предприниматель Чувашии — 2022»
Конкурс состоится по следующим номинациям:
— «Социальная польза»;
— «Прорыв года»;
— «Компания года»;
— «Самозанятый»;
— «Женский бизнес»;
— «Технологический бизнес»;
— «Семейный бизнес»;
— «Креативный бизнес»;
— «Молодой аграрий»;
— «Идея для стартапа».
В конкурсе могут принять участие:
— Молодежь с идеями, желающая открыть собственное дело.
— Молодые предприниматели: владельцы ООО (не менее 30% долевого участия), индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане
Обязательное условие – возраст до 35 лет, регистрация – Чувашская Республика, осуществление предпринимательской деятельности на территории Чувашской Республики
Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде по ссылкам:
Для номинаций: «Социальная польза», «Прорыв года», «Компания года», «Самозанятый», «Женский бизнес», «Технологический бизнес», «Семейный бизнес», «Креативный бизнес», «Молодой аграрий» - https://forms.yandex.ru/cloud/631af8eb33f404da8f221c1b/
Для номинации: «Идея для стартапа» - https://forms.yandex.ru/cloud/631b228ca473d85683ac7b2a/
Срок подачи заявок — с 13 сентября по 4 октября 2022 года.
Организаторы конкурса:
•Минэкономразвития Чувашии
•Республиканский бизнес-инкубатор
Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (8352) 384-995.
Источник: gshum.cap.ru.