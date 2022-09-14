Приглашаем молодежь Чувашии принять участие в республиканском конкурсе «Молодой предприниматель Чувашии — 2022»

Конкурс состоится по следующим номинациям:

— «Социальная польза»;

— «Прорыв года»;

— «Компания года»;

— «Самозанятый»;

— «Женский бизнес»;

— «Технологический бизнес»;

— «Семейный бизнес»;

— «Креативный бизнес»;

— «Молодой аграрий»;

— «Идея для стартапа».

В конкурсе могут принять участие:

— Молодежь с идеями, желающая открыть собственное дело.

— Молодые предприниматели: владельцы ООО (не менее 30% долевого участия), индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане

Обязательное условие – возраст до 35 лет, регистрация – Чувашская Республика, осуществление предпринимательской деятельности на территории Чувашской Республики

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде по ссылкам:

Для номинаций: «Социальная польза», «Прорыв года», «Компания года», «Самозанятый», «Женский бизнес», «Технологический бизнес», «Семейный бизнес», «Креативный бизнес», «Молодой аграрий» - https://forms.yandex.ru/cloud/631af8eb33f404da8f221c1b/

Для номинации: «Идея для стартапа» - https://forms.yandex.ru/cloud/631b228ca473d85683ac7b2a/

Срок подачи заявок — с 13 сентября по 4 октября 2022 года.

Организаторы конкурса:

•Минэкономразвития Чувашии

•Республиканский бизнес-инкубатор

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (8352) 384-995.

Источник: gshum.cap.ru.