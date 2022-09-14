При благотворительном фонде им. Ани Чижовой открылся негосударственный центр бесплатной юридической помощи

Сегодня в Чебоксарах на базе Благотворительного фонда им. Ани Чижовой состоялось открытие негосударственного центра бесплатной юридической помощи для социально незащищенных слоев населения, нуждающихся в правовой защите. Центр расположен по адресу: г. Чебоксары, ул. Водопроводная, 9/77.

Данный центр бесплатной юридической помощи будет оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме, а также составления документов правового характера.

Открытие центра стало возможным в рамках реализации проекта «Скорая правовая помощь». Указанный проект реализуется Благотворительным фондом Ани Чижовой при поддержке Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции. На реализацию проекта получена финансовая поддержка из республиканского бюджета в виде субсидии в размере 256 тысяч рублей.

Руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов отметил, что открытие центра направлено на дальнейшее развитие института бесплатной юридической помощи в республике. «Право на получение квалифицированной юридической помощи — одно из конституционных прав человека и гражданина. Данный вопрос постоянно находится на контроле Главы Чувашии Олега Николаева и органов власти республики. Наша цель – чтобы граждане не были лишены права на защиту из-за трудного материального положения или иной причины», — подчеркнул Дмитрий Михайлович.

Отметим, с начала реализации Закона Чувашской Республики «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике» такую помощь получили более 560 тыс. граждан. В настоящее время право на получение квалифицированной бесплатной юридической помощи имеют 47 категорий граждан. Бесплатную юридическую помощь на территории Чувашской Республики оказывают 105 адвокатов по всем видам такой помощи, а также 4 социально ориентированные некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг, которым оказывается финансовая, имущественная и информационная поддержка (общественная организация «Союз юристов Чувашской Республики», Ассоциация юристов Чувашской Республики, Коллегия адвокатов Чувашской Республики «Иванов, Ильин и партнеры», Благотворительный фонд им. Ани Чижовой).

Источник: minust.cap.ru