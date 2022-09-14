Об искусственном интеллекте в рамках конкурса «Лига Лекторов» расскажет ученый из Чувашии

Российское общество «Знание» продолжает принимать заявки на третий сезон Всероссийского конкурса «Лига Лекторов». Принять участие в конкурсе могут все, кто хочет быть просветителем, найти свою аудиторию и развивать навыки публичных выступлений.

Выбрать направление нужно в одной из 8 сфер: бизнес и карьера, наука и технологии, культура и искусство, наука и технологии, медиа и маркетинг, естественные науки, спорт и здоровый образ жизни, а также экология и благотворительность.

Первый этап конкурса пройдет дистанционно. От участников требуется загрузить в специальную форму свою 30-минутную видеолекцию на сайте https://www.znanierussia.ru/ligalektorov. Сделать это нужно до 25 сентября.

Среди участников конкурса — доцент кафедры информатики и ИКТ ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ученый секретарь научного совета республиканского отделения «Академии информатизации образования», кандидат технических наук Анатолий Бельчусов.

«Моя лекция посвящена такому важному направлению развития IT— сферы как искусственный интеллект. Я считаю, что эта тема может быть полезна и школьникам, и студентам. Хорошо, что конкурс «Лига Лекторов» пробуждает массовый интерес к знаниям, к профессиональному образованию, к творчеству», — отмечает ученый.

Отметим, что в ноябре-декабре состоится региональный этап, на котором конкурсанты проведут очные лекции в регионах России. Далее участникам предстоит онлайн-выступление перед открытой аудиторией.Финал запланирован на апрель 2023 года, отбор пройдут 50 человек. Победители получат звание Лектора «Знания» и ценные призы