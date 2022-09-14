Конкурс на разработку лейбла Шумерли – на финишной прямой

Экспертная комиссия отобрала три варианта, представленные на конкурс по разработке лейбла (фирменного стиля) Шумерли.

Кстати, участие в голосовании принял Глава Чувашии Олег Николаев, отдав свой голос за понравившийся эскиз.

Администрация города предлагает авторам доработать представленные варианты. Срок – до 30 сентября 2022 года.

Напомним, что конкурс инициирован администрацией города. Свои предложения направили шумерлинцы и даже житель Санкт-Петербурга. Вариант-победитель будет использоваться в презентационных материалах, сувенирной продукции и т.п.

Сайт администрации г. Шумерли.