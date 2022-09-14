Как убедить ИТ-специалиста остаться работать в Чувашии, обсудили в ходе прямого эфира

Привлечение молодых специалистов в ИТ-отрасль обсудили в Чувашии 13 сентября, в День программиста, в ходе прямого эфира в социальной сети ВКонтакте. В диалоге о перспективах, которые открываются для потенциальных специалистов высокотехнологичной отрасли в республике, приняли участие министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина, ректор ЧГУ им. И. Н. Ульянова Андрей Александров, исполнительный директор Ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики» Марина Мандракова и заместитель генерального директора ООО «Кейсистемс» Сергей Сергеев.

Необходимость осуществления комплексной подготовки ИТ-кадров в регионе обозначил еще в июле текущего года Глава Чувашии Олег Николаев. «Мы должны выстроить обучение универсальных специалистов, так называемых инженеров ИТ-специалистов по направлениям», — подчеркнул он.

Кристина Майнина сообщила, что по результатам опроса крупнейших ИТ-компаний Чувашии, на ближайшие три года нехватка ИТ-специалистов в республике достигает 3000. «Это большая цифра, поэтому мы совместно с ИТ-компаниями и учебными заведениями прилагаем усилия, чтобы готовить кадры комплексно, системно, начиная со школьной скамьи», — указала она.

Андрей Александров привел статистику относительно востребованности ИТ-направлений в ЧГУ им. И.Н. Ульянова. По его словам, в 2021 году на одно место на факультете ИВТ было 4,2 заявления, в текущем – уже 6,7. Пороговое значение балла ЕГЭ по трем предметам в прошлом году составило 183, в этом году – 192. «Контингент ребят, которые пришли, говорит о том, что с ними можно и нужно успешно работать», — указал он.

Вместе с тем, после окончания вузов далеко не все новоиспеченные ИТ-специалисты связывают свою дальнейшую деятельность с Чувашией, порядка 60-63%. По словам Сергея Сергеева, специалисты не видят для себя карьерных возможностей и это странно. «Наша задача – эти возможности им показать и создать», — отметил он. Сергей Сергеев подробно рассказал о так называемом карьерном контракте, который с недавнего времени применяют ИТ-компании Чувашии. Благодаря ему ребята еще в школе получают представление о том, какое будущее их ожидает, если они останутся жить и работать в Чувашии, а при поступлении в вуз - приобретают возможность параллельно с учебой стажироваться на предприятии, а за хорошую учебу получать стипендию от компании.

В ходе диалога эксперты рассмотрели условия карьерного контракта, квоты, которые выделяют предприятия под этот проект, последствия, которые повлечет за собой неисполнение условий контракта, перспективы, которые он открывает для начинающих ИТ-специалистов.

«Для многих людей важна стабильность и прогнозируемость будущего. Компании осознали важность наставничества. Они втягивают стажеров в культуру своих компании и это обязательно даст свои плоды», — поделился мнением о карьерном контракте Андрей Александров.

Также в ходе прямого эфира затронули тему действующих в России мер поддержки ИТ-специалистов, ближайшие планы и перспективы по развитию отрасли, новые направления подготовки ИТ-кадров в ЧГУ им. И.Н.Ульянова.

Полную версию прямого эфира можно посмотреть здесь.

Минцифры Чувашии.