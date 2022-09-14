ИТ-компании Чувашии готовят приложения для «Госмаркета»

Тема развития IT-отрасли остается одной из актуальных. В интервью ТАСС заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о цифровой трансформации в регионах и требованиях к уровню качества российского программного обеспечения.

«До 1 октября правительство сформирует предложения по замене импортного ПО на российское. Создан институт «Цифровых атташе», который будет заниматься продвижением российского программного обеспечения, в том числе на зарубежных рынках», — сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В Чувашии есть успешные примеры продвижения программного обеспечения на зарубежных рынках. Среди таковых – компания «Кейсистемс», которая плотно сотрудничает в этой части с Республикой Беларусь и Таджикистаном», — сообщила глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина.

Также Дмитрий Чернышенко рассказал о создании сервиса приложений «Госмаркет». Это выведет систему госуправления на совершенно новый уровень. «Площадка «Госмаркет» — уникальный шанс для разработчиков заявить о себе и своих цифровых продуктах. ИТ-компании Чувашии готовят авторские приложения к размещению на платформе. Надеемся, что они получат распространение по всей стране и принесут пользу гражданам», — сказала руководитель Минцифры Чувашии.

чувашинформ.рф.