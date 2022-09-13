С 14 сентября в Шумерле начинается отопительный сезон

Соответствующее постановление подписано главой администрации. В первую очередь тепло будет подано в детские сады и социальные учреждения. Параллельно начинут включать отопление в жилых домах, офисных зданиях и т.д.

Напомним, отопительный сезон начинается при достижении среднесуточной температуры воздуха +8 градусов в течение 5 дней.

Отметим, что процесс включения отопления в городе занимает несколько дней. В ходе регулировки системы могут происходить аварийные ситуации на сетях. В случае отсутствия теплоснабжения в квартирах необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ.

Сайт администрации г. Шумерли.