Самозанятые в Чувашии могут оформить электронную цифровую подпись по льготной цене

В Чувашской Республике отлажен механизм выдачи усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи (УКЭП) самозанятым для совершения юридически значимых действий. Поручение было дано Главой Чувашии Олегом Николаевым.

С 13 сентября 2022 года самозанятые (владельцы личных подсобных хозяйств) смогут получить УКЭП в многофункциональных центрах Чувашии по сниженной стоимости: 1260 рублей без электронного носителя и 2340 рублей на электронном носителе. Посредством УКЭП самозанятые смогут подписать в системе «Электронный бюджет» соглашение на получение средств федеральной субсидии в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Сделать это им помогут в районных администрациях, где установлено все необходимое программное обеспечение на специально выделенных рабочих местах.

Ранее приобрести УКЭП можно было только в аккредитованных удостоверяющих центрах, большинство из которых располагается в Чебоксарах, и по значительно более высокой стоимости. Теперь самозанятым не нужно выезжать в столицу — все процедуры можно пройти в МФЦ в шаговой доступности.

Также с Минфином России прорабатывается вопрос интеграции мобильного приложения «Госключ», который предусматривает бесплатное создание сертификата электронной подписи, с системой «Электронный бюджет». После получения одобрения со стороны федерального ведомства самозанятые, имеющие подтвержденную учетную запись на Госуслугах, смогут самостоятельно сгенерировать УКЭП абсолютно бесплатно.

«Оформление электронной подписи не должно служить препятствием для получения самозанятыми мер государственной поддержки. Наша задача – максимально упростить эту процедуру и сделать ее доступной», — подчеркнула министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.Опубликовано

Минцифры Чувашии.