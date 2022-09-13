О привлечении выпускников вузов в ИТ-компании Чувашии – в прямом эфире в ВКонтакте

В век стремительного развития информационных технологий ИТ-специалисты находятся на особом счету. За квалифицированные кадры среди высокотехнологичных компаний идет настоящая борьба.

В Чувашии для решения проблемы дефицита специалистов некоторые ИТ-компании прибегают к такому инструменту, как карьерный (целевой) контракт.

Что это за решение и почему оно сегодня наиболее эффективно, обсудим 13 сентября в 11:00 во время прямого эфира в официальном сообществе «Чувашская Республика» в социальной сети ВКонтакте.

В диалоге примут участие министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина, ректор ЧГУ им. И. Н. Ульянова Андрей Александров, исполнительный директор Ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики» Марина Мандракова и заместитель генерального директора ООО «Кейсистемс» Сергей Сергеев.

Свои вопросы к спикерам можете задавать в комментариях к анонсу прямого эфира. Все они обязательно будут озвучены во время диалога.

Минцифры Чувашии.