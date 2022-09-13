Жителям Чувашии доступен сервис по взаимопомощи

На платформе VK Mini Apps заработал сервис «Добро.Взаимно». Его цель — развить культуру взаимопомощи среди россиян. На основе сервиса найти друг друга могут те, кто готов оказывать услуги, и те, кто в них нуждается.

— Отдам школьные учебники за 9 класс. Требуется помощь в выгуле собаки. Помогу собрать книги в детский дом. Проведу открытый урок по баскетболу, — примеры объявлений тех, кто готов к безвозмездным услугам.

Присоединиться к сообществу может любой желающий. Для этого необходимо скачать приложение и заполнить анкету, описав, какими возможностями пользователь готов делиться и в чем ему нужна помощь. Алгоритм автоматически подберет пользователей, интересы которых совпадают. Обмен услугами может не быть взаимным.

«Я совершенно случайно узнала о приложении «Добро.Взаимно» и решила им воспользоваться. Прошла регистрацию и написала, что мне нужно настроить новый компьютер. Свою помощь предложил молодой парень, написав мне в чате. Сервис очень удобный и простой в использовании. Буду пользоваться им в дальнейшем», — сказала жительница города Чебоксары Кристина Невметова.

Запросить и оказать услуги можно в категориях: спорт, ремонт, бытовые услуги, дети, помощь пожилым, уход за животными, обучение, IT, доставка, няни и сиделки, консультации, здоровье. Сервис «Добро.Взаимно» — часть волонтерского движения страны, шаг к выстраиванию гражданского общества.

«На мой взгляд, приложение создает дополнительные возможности для развития добровольческого движения в стране. Безвозмездно помогая другому человеку, мы строим современное нравственное общество. Важно не забывать, что добро возвращается. Благодаря новому сервису люди со всей страны могут не только бесплатно обмениваться услугами, но и знакомиться, поддерживать общение» — прокомментировал председатель общественной Молодежной палаты при Государственном Совете Чувашской Республики Станислав Трофимов.