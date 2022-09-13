Жители нашего региона могут выиграть 150 000 рублей за организацию субботников на природе

На платформе Ecowiki.ru стартовал конкурс волонтерских уборок в поддержку нового проекта «Зов природы» Движения ЭКА. Участники конкурса очистят природные территории от мусора, а собранное вторсырье отправят на переработку. Организаторы самых массовых субботников разделят между собой премиальный фонд в 150 000 рублей.

Для участия в конкурсе необходимо:

зарегистрироваться на сайте ru/zovprirody;

следуя пошаговой инструкции, организовать и провести уборку в лесу, парке, на берегу водоема или на любой другой природной территории;

отправить собранное вторсырье на переработку;

поделиться результатами в личном кабинете на платформе Ecowiki.ru и в социальных сетях, используя хештеги #эковики, #акция_зовприроды.

Присоединиться к розыгрышу премии можно до 25 октября. После этого организаторы оценят результаты участников по четырем критериям: количеству проведенных уборок, привлеченных волонтеров (участников акций), собранного мусора, количество отходов, сданных на переработку, – и выберут пятерых победителей. Они получат от 10 000 до 50 000 рублей.

Сайт конкурса: ecowiki.ru/konkurs-volonterskih-uborok.

«Как отмечают специалисты, количество выявленных несанкционированных свалок в России за последние два года увеличилось на 30%. Их больше 15 тысяч, и это – только обнаруженные. А сколько еще мусора лежит в наших любимых лесах, реках и на пляжах! Предлагаем совместить приятное с полезным: навести порядок в местах отдыха и выиграть денежный приз», – комментирует Екатерина Олейник, координатор платформы Ecowiki.ru.

Конкурс организован проектом «Зов природы» Движения ЭКА при поддержке Федеральной целевой программы «Вода России» и платформы Ecowiki.ru.

Проект «Зов природы» – это краудфандинговая платформа Движения ЭКА, запущенная в июле 2022 года. С ее помощью частные благотворители и компании могут оформить сертификат на уборки лесных и прибрежных территорий от мусора, которые проведут волонтеры в регионах страны. Сайт проекта «Зов природы»: zovprirody.org.

Источник: cap.ru.