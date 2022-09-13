Губернаторов обяжут вести аккаунты по стандарту

Эксперты центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций АНО «Диалог» разработали единые правила работы губернаторов в соцсетях. Эту тему, а также требования к власти в эпоху цифровых коммуникаций обсудили на сессии «Школа молодого губернатора» на полях Восточного экономического форума.

Первый заместитель генерального директора «Диалога» Ленар Файзутдинов отметил, что ключевые ожидания от высших должностных лиц, которые сегодня есть со стороны жителей, – открытость, эмпатия, компетентность, ориентация на интересы граждан и качественное реагирование на обратную связь.

«Губернаторы новой волны – это прежде всего цифровые губернаторы. На сегодня 83 главы регионов ведут свои аккаунты в социальных сетях. Именно интернет-активность, открытость власти напрямую перетекает в рейтинг доверия», – рассказал первый заместитель генерального директора «Диалога» Ленар Файзутдинов.

Единый стандарт работы в соцсетях позволит закрепить эффективность цифровой коммуникации власти и общества. В соответствии с ним губернаторам нужно использовать живой язык, регулярно публиковать контент, не забывать о качестве фото и видео, проводить прямые эфиры, «приземлять» информацию на свою аудиторию и внедрять интерактивные форматы.

С учётом того, что с 1 декабря представители органов власти будут обязаны вести официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», важным фактором успешной работы высших должностных лиц становится оперативная и качественная обратная связь.

В Чувашии уже давно все министры и главы муниципалитетов взаимодействуют с жителями региона через соцсети. Одним из популярных инструментов общения стали прямые эфиры. К слову, 30 сентября Глава Чувашии Олег Николаев проведет онлайн-встречу с жителями республики. Темой которой станет обеспечение благополучного и безопасного детства. Граждане и организации смогут предложить свои инициативы в республиканский план проведения Года счастливого детства.