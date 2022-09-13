В Шумерле начался прием предложений по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

С 12 по 22 сентября ведется прием предложений от граждан по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В случае победы в нем, удастся привлечь дополнительные инвестиции, порядка 100 млн рублей.

Предполагается охватить благоустройством центральную площадь города с целью в дальнейшем начать работы по разработке проекта. После чего пройдет общественное обсуждение.

Предложения можно представить:

— в отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города, ул. Октябрьская, д. 20, кабинет 308.

— посредством электронной почты: gshum@cap.ru.

Напомним, что город в прошлом году стал победителем в данном конкурсе, в рамках которого ведется благоустройство парка. А сегодня у Шумерли появилась прекрасная возможность дополнительно привлечь инвестиции по данной программе для комплексного благоустройства центральной части города, гармонично объединив городскую площадь и парк, придав территории современный вид, значительно расширив при этом ее функционал.

Главный архитектор Чувашии Алена Протасевич в ходе посещения объектов благоустройства отметила: «Как только муниципалитет полностью сдаёт объект (от авт. — городской парк), он получает право снова участвовать в конкурсе. Например, в городе Шумерля мы хотим подать проект площади перед парком, благоустроенным по предыдущей заявке – рассматриваем этот вариант, потому что благоустройство должно быть комплексным, эта площадь могла бы быть очень интересным городским пространством, востребованным у горожан, и в то же время стать частью цельной среды».

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года по поручению Президента Российской Федерации и включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Сайт администрации г. Шумерли.