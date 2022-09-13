В Собрание депутатов Шумерли избраны единоросс и самовыдвиженец

В минувшее воскресенье, 11 сентября, в Чувашии проходили выборы в органы местного самоуправления. В 19 девятнадцати муниципалитетах это связано с образованием муниципальных округов вместо районов. В Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Красноармейском муниципальном округе и в Шумерле выбирали депутатов в уже действующие Собрания на освободившиеся места.



В общей сложности замещению подлежали 385 мандатов. По результатам обработки 100 % протоколов УИК выборы признаны состоявшимися на 384 избирательных округах, сообщает Центризбирком Чувашии. В связи с тем, что в избирательном округе 20 Ядринского района единственный зарегистрированный кандидат не смог набрать необходимое количество голосов избирателей, там будут назначены повторные выборы, которые должны пройти в течение трех месяцев.



В предпочтении избирателей в плане партийной принадлежности кандидатов ничего не изменилось: из 385 мандатов 333 получили кандидаты от «Единой России» (86, 49 %), 31 мандат – от партии «Справедливая Россия – За Правду» (8,05 %), 4 мандата — от КПРФ (1,04 %) 1 мандат — от «Партии пенсионеров» (0,26 %). Выдвиженцы от ЛДПР, партий «Новые люди» и «Зеленые» не получили ни одного мандата. Из cамовыдвиженцев в органы местного самоуправления избраны 15 человек (3,9 %). Общая явка избирателей по республике в единый день голосования 11 сентября составила 49,89 %.



В Шумерле дополнительные выборы в Собрание депутатов проводились в двух избирательных округах — 14 и 15, где ранее депутатами были, соответственно, Д. Головин (сложил полномочия в связи с переходом на муниципальную службу) и Л. Пронин (избран депутатом Госсовета Чувашии в 2021 году). Оба избирательных участка были открыты в здании школы 3. Конкуренция среди кандидатов была высокой – на один мандат 5 (в 14 округе) и 6 (в 15 округе) претендентов.



Активность избирателей традиционно нарастала к вечеру. Если на 12.00 часов явка составила 336 избирателей, включая досрочно проголосовавших, то по итогам единого дня голосования – 675. Списочная численность избирателей в двух округах превышает 2,1 тысячи человек.



И в этот раз Шумерля не выбилась из общереспубликанской картины: в тройке лидеров предпочтений избирателей – «Единая Россия», «Справедливая Россия – За Правду» и КПРФ. Так, в 14 округе большинство голосов (176 из 254) набрала кандидат от «ЕР» В. Федулова. Справороссу М. Видинееву отдано 39 голосов, коммунисту А. Ямскову – 20 голосов, представителю ЛДПР – 13 голосов и П. Ефимову от партии «Зеленые» — 6 голосов. Избиратели 15 округа, принявшие участие в голосовании, предпочли самовыдвиженца А. Афошина (287 голосов из 409), за единоросса Т.

Полякову проголосовали 105 человек, за коммуниста Г. Шибаева – 9, за справоросса А. Бараева – 4, за представителей ЛДПР и «Зеленых» — 3 и 1 соответственно.

Таким образом, депутатский корпус Шумерли вскоре пополнят заведующая детсадом «Рябинушка» В. Федулова и юрисконсульт МУП «ШПТиВ» А. Афошин.