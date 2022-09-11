Их связывает беззаветная любовь к родине

Заслуженный артист России, певец, автор песен и музыкант Александр Маршал дал газете

«Канаш» эксклюзивное интервью. Предлагаем его вниманию наших читателей.

С городом Александра роднят песни на стихи уроженца Канаша, члена Союза писателей России Сергея Ефимова. Два талантливых человека поддерживают тесные творческие и дружеские связи. Благодаря их прекрасным отношениям и случился уникальный разговор.



Вместе с Сергеем мы позвонили Александру Витальевичу в День офицера России, накануне Дня государственного флага Российской Федерации, поэтому неудивительно, что много говорили о патриотизме. В творчестве музыканта, который рос в семье военного, служил в армии, песни о Родине, о силе духа, мужестве воинов, защищающих интересы и безопасность нашей страны, занимают особое место. Маршал продолжительное время жил за рубежом, не понаслышке знает о ценностях Запада, поэтому считает своим долгом как можно больше петь и говорить о любви к Отчизне. О том, как важно пробуждать патриотические чувства в людях:



– Вчера я выступал перед 20 тысячами людей и прежде, чем спеть свою песню, которая называется «Я – русский», предложил залу поаплодировать тем, кто выполняет священный долг на спецоперации. Вы бы видели эту реакцию: огромная толпа, огромное скопление людей, которые подняли руки вверх, закричала в приветственном возгласе нашим ребятам. Это было настолько круто! У меня были мурашки!.. Патриотизмом нужно заниматься!



– Александр Витальевич, где должен начинаться патриотизм: в семье или школе?

– Только в семье! В школе могут говорить одно, дома – другое. Для меня примером был отец, которого я не видел сутками. Он много работал. Уходил – я еще спал, приходил – я уже спал. Его выходные для меня были праздником. Мы ездили на рыбалку, тогда я общался с ним. В отпуске от него не отходил, потому что он был настолько интересным человеком! Не только потрясающим летчиком, инструктором, который обучил многих курсантов (некоторые впоследствии стали летчиками-испытателями, двое попали в отряд космонавтов), а еще и воспитателем. Мало уметь летать, нужно быть настоящим человеком. Он отдавал себя полностью, и здоровье оставил в кабине самолета. Я видел, как он себя вел, как выходил из различных ситуаций. Беседовал, если кто-то провинился или был не прав, убеждал, что нужно поступить именно так…



– Вы упомянули о спецоперации на Украине. В Чувашии идет формирование батальона «Атăл». Что скажете тем, кто стоит перед выбором: записаться ли в добровольцы?

– Вы знаете перевод слова «гиляка»? Там маленькие дети прыгают и кричат: «Москаляку – на гиляку», им на протяжении 30 лет говорят, что мы – враги. Гиляка – это перекладина, виселица. Что происходит сегодня в мире, касается каждого из нас, неважно, какой национальности. Мы все для них – «москали», потому что из России.



Я говорю ребятам, которые сейчас на передовой: «Если бы не мои 65 лет, я был бы с вами…» Но возраст не призывной, меня не возьмут. Заставлять никого нельзя. Нужно, чтобы включался собственный подход к этому решению. А еще важно понимать, что это защита нас всех от нечисти, которая за 30 лет подняла голову… И в этом мы тоже виноваты.



Недавно был в Екатеринбурге, перед концертом заехал в госпиталь. Ребята очень обрадовались встрече. Я видел их глаза, говорил с ними. В конце они даже рассмеялись, но никто не сказал, что больше туда не вернется.



Я бывал на Донбассе, видел «аллею ангелов» – могилы детей. Список огромный – детишек от 3 до 12 лет. На протяжении восьми лет гибли дети и старики. За что, ради чего? Ради того, чтобы кучка, которая как бы возглавила страну, обогащалась? Поэтому каждый чем может, тем и должен помогать. Есть возможность связать носки, вяжите носки. Есть возможность послать деньги, можно послать деньги…



– Александр Витальевич, спасибо Вам большое за уделенное время.

– Спасибо. Я хочу читателям газеты передать пламенный привет, сказать, чтобы все были здоровы. Пожелать это вашим семьям, бабушкам, дедушкам, мамам, папам, детишкам, полную чашу – в дом. и храни всех Господи!

Беседовала Л. Шурекова.