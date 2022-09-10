Новый железнодорожный вокзал Шумерли с первых же дней стал одной из выставочных площадок для демонстрации работ изобразительного искусства. Для этого тут есть пространство, да и прикоснуться к прекрасному в любое время могут все желающие. Здесь проходили выставки картин шумерлинских художниц Марии Синёвой, Ольги Антоновой и других. А в прошлом году на стенах вокзала появились картины художника-любителя Владимира Ванеева.

«Владимир Федорович обратился к нам с предложением оформить у нас выставку, пригласил посмотреть на свои работы, — рассказывает начальник вокзала Таисия Фролова. – Мы посмотрели его картины, которыми были увешаны все стены в квартире, и решили: пусть ими любуются и наши посетители». А в августе того же года Владимир Федорович с сыном решили картины навсегда передать железнодорожному вокзалу. Это решение было закреплено подписями на акте передачи. Сейчас работы художника скрашивают время ожидания отправляющихся в путь. Начальник вокзала отмечает, что выставку с интересом изучают, узнают о художнике. На вокзале теперь частый гость и сам В.Ф. Ванеев. А как же иначе, ведь сюда переместилась частичка его души.



На днях на железнодорожном вокзале побывали и журналисты газеты «Вперёд». Уже на первом этаже перед лестничной площадкой мы увидели табличку, приглашающую на второй этаж: «Выставка художника-любителя Ванеева Владимира Федоровича посвящается памяти супруги Ванеевой Валентины Васильевны». А ознакомительную экскурсию по выставке провел сам художник. Изучая картину за картиной, слушая истории создания работ, перед нами раскрылся не только весь жизненный путь художника, но и его сердце, всё то, что ему близко и дорого.



Условно работы Владимира Федоровича можно разделить на группы: портреты жены и близких, лесной и речной пейзажи. Картины, на которых изображена супруга художника, Валентина Васильевна, занимают центральное место. В мае прошлого года она ушла из жизни, и потерю родного человека, с кем прожил душа в душу 57 лет, Владимир Федорович переживал тяжело. Боль утраты не отпускает его и сегодня. Однако выставочная деятельность в честь любимого человека придает ему смысл и силы.



Владимир Федорович и Валентина Васильевна связали свои судьбы друг с другом 10 июля 1964 года. У художника есть работа, где его невеста стоит в регистрационном зале. На картине часы показывают время регистрации – 16.00.



Ванеевы родом из Кировской области. Через год после свадьбы они переехали в Шумерлю. Владимир Федорович, получивший образование химика лесной промышленности, был направлен Волго-Вятским совнархозом на шумерлинский химзавод. Супруга, работавшая в горкоме комсомола, и в Шумерле продолжила работу в том же направлении. Так кировчане стали шумерлинцами.



Владимир Федорович начал свою трудовую деятельность рабочим, через полгода был назначен мастером, затем – начальником фурфурольного цеха. На заслуженный отдых он ушел с должности начальника производства, заместителя главного инженера завода. Валентина Васильевна из горкома комсомола была переведена в банковскую сферу. Сначала она работала заведующей сберкассой, а затем была назначена управляющей коммерческим банком «Шумерлинский». Новое здание банка было построено в годы её управления. Ванеевы вырастили сына Андрея и дочь Марину.



На выставке треть картин художника, если не больше, посвящена любимой жене. «Здесь ей 27. Вот она на сурской пристани. Тут на Подвенце во время масленицы. Это мы с ней на Суре», — слышим мы разъяснения около портретов красивой женщины. И слова переполнены любовью и нежностью. «Бог подарил мне её!» — с волнением говорит художник.



Есть выражение, что все мы родом из детства. Пейзажи Владимира Федоровича — тоже из его детства. «Я рос в деревне. В школу ходили пешком через лес. Это моя дорога в школу», — показывает на очередную картину автор. С детскими годами связаны и речные пейзажи. На многих из них – река Вятка, на которой художник вырос. С каждым этюдом связаны определенные воспоминания: «Здесь я бегал, плавал, рыбачил, отдыхал. И такие пароходы ходили каждый день. Помню и их названия: «Плеханов», «Салтыков-Щедрин», «Чувашреспублика». И я на них плавал 30 км от своей деревни до городка Котельнич. Знаете, за чем? За мороженым! А стоял я всегда на палубе. Плыл и любовался природой!»



Владимир Федорович сожалеет, что в молодые годы не суждено было ему освоить художественное ремесло. Но он все-таки пошел за зовом души и в 62 года взял в руки кисть. Толчком к этому стал портрет жены, написанный известным шумерлинским художником Михаилом Колчиным. «Портрет получился изумительным, — говорит В.Ф. Ванеев. – Мы его повесили в зале, а по бокам от него — пусто. И я подумал: дай-ка тоже попробую рисовать, восполню пустоту». Так Владимир Федорович восполнил не только пустоту в зале, но и потребность своей души — начал рисовать картины. Азам изобразительного искусства учил его Михаил Васильевич. «Он советовал начинать с натюрмортов, ругал, что не за то берусь. Думаю, в моем возрасте некогда учиться рисованию по всем художественным правилам. Я учусь у великих художников, срисовывая их картины. По-другому у меня не получается», — признается наш собеседник. Владимир Федорович для воплощения очередной задумки ищет подсказки в работах известных художников. Особенно ему близки картины Шишкина, Кустодиева, Айвазовского, Джорджоне, Рафаэля. Свои же картины Владимир Федорович создает на основе семейных фотографий. Каждый день берет он в руки кисть. Рисует всего по два часа в день и восхищается продуктивностью, талантом и творчеством известных художников. Владимир Федорович изучает их биографии и творческий путь по книгам, за которыми ходит в городскую библиотеку им. Г. Айги.



К увлечению отца дети относятся с пониманием. Владимиру Федоровичу не суждено было стать профессиональным художником, но можно сказать, что его устремления нашли продолжение в детях. Сын, на радость и гордость отцу, стал архитектором и художником. «Однажды мы просто сидели дома, и я сыну карандашом нарисовал Пушкина. Ему это так понравилось, что он с удовольствием стал посещать художественную школу», — вспоминает Владимир Федорович. Андрей после школы поступил в Чебоксарскую художественную школу, а после службы в армии продолжил учебу в Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. Глазунова в Москве, по окончании которой остался там преподавать. Сейчас Андрей Владимирович является заместителем директора по методической работе, доцентом кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства. И внучка Анастасия выбрала для себя похожее направление деятельности.



Близкие и учителя Владимира Федоровича, изучая его картины, находят изюминку в его творениях. «Здесь у тебя море получилось, как у Айвазовского», — вспоминает художник слова внучки. «На этой картине рубашку ты хорошо прорисовал», – оценил как-то одну из работ Михаил Колчин.

Владимир Ванеев понимает, что его работы любительские. Ему сложно осваивать и придерживаться всех изобразительных норм. Но в свои 82 года он не останавливается на достигнутом, несмотря ни на что, творит и создает. «Хочу нарисовать еще одну картину — железнодорожный вокзал. Один человек очень просил продать ту, которая висит здесь, на выставке. А я подумал: зачем ему вокзал? Пусть лучше будет здесь, чтобы люди видели! Ну, а в планах – написать несколько картин про наш город. Он у нас очень красивый!» — сказал нам художник на прощанье.

Марина Ветликова.



