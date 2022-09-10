Поздравление с Днём города

Уважаемые шумерлинцы!

Поздравляем вас со 106-летием города Шумерли!

Шумерля – динамично развивающийся город. Здесь интенсивно реализуется ряд федеральных и республиканских программ, направленных на укрепление экономики и социальной сферы. С каждым годом Шумерля становится всё привлекательнее и комфортнее для жизни.



Очень важным этапом стало благоустройство центрального парка культуры и отдыха, на которое мы выиграли совместно во всероссийском конкурсе грант в размере 70 млн рублей. Важно не останавливаться на достигнутом и продолжать стремиться к покорению новых вершин.



Искренне желаем вам всегда оставаться подлинными хозяевами своего города – рачительными, заботливыми и неравнодушными. Гордитесь прошлым, созидайте настоящее, думайте о будущем! Любите Шумерлю, Чувашскую Республику, вписывайте в их историю свои имена!

Желаем вам здоровья, праздничного настроения, энергии и оптимизма для славных дел и новых свершений, мира, добра, счастья и благополучия!



Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики -

председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам В. Горбунов,

депутат Государственного Совета Чувашской Республики С. Мельников.