Из июня в сентябрь

Шумерлинцы уже привыкли к тому, что примерно в сентябре отмечается День города. Кажется, так было всегда, ан нет. И даже «всемогущий» интернет тут не помощник – нет на его просторах такой информации. Осталась она лишь в памяти горожан старшего поколения и в газетных архивах. Вот туда-то мы и заглянули.

Сразу скажем, что как такового праздника — День города — у Шумерли долгое время не было. На страницах «Вперёд» и в 1960-х, и в 1970-х годах большее внимание уделялось жизни Шумерлинского района, о городе чаще стали писать позднее – видимо, когда он окреп и разросся. Так вот, в газетах тех лет День города упоминается вскользь и только вкупе с Днем чувашской автономии (24 июня). Соответственно, отмечался он в начале третьей декады месяца, весьма скромно. Только в 1989 году почему-то День города отметили широко, на стадионе «Труд», и 26 августа. Более торжественными были юбилейные годы.



Но самое интересное началось во второй половине 1990-х. В июне 1996 года член Совета городского историко-краеведческого музея Я.Н. Волков на страницах газеты рассказал читателям о славном 80-летнем пути Шумерли со дня ее основания, а год спустя, тоже в июне, о 60-летии (но уже в статусе города — с 23 июня 1937 года). Запутаться можно! И у людей резонно встал вопрос, а как же правильно? В том же 97-ом журналист М.М. Демидов выразил мнение в своей статье «И все-таки 81 или 60?»: нужно считать от истоков, а не от партийной бумаги. Его поддержал учитель истории, краевед, основатель городского музея В.Н. Троицкий, предложив ближайший, 90-летний, юбилей Шумерли отметить в 2006 году.



Однако доводы в пользу увеличения возраста города услышаны тогда не были. Да и три последующих года были в обоих случаях неюбилейными. Поэтому шумерлинцы по привычке в июньские дни ходили в парк на праздник День чувашской государственности. И в 2001 году 24 июня на площади и в парке состоялись торжества, посвященные Дню республики (тогда республика еще писалась именно со строчной буквы) и 450-летию вхождения Чувашии в состав России.



И вдруг бац — 15 сентября того же года мы отметили 85-летие Шумерли! С размахом. Были организованы выставка мастеров, защита проектов «Город мечты», чествование юных дарований, юбиляров, многодетных семей, принародная регистрация новорожденных и новобрачных, состязание гармонистов, концерты самодеятельных и профессиональных коллективов.

Это произошло после смены власти в городской администрации, когда шумерлинцы после 4 лет правления мэра А.Ю. Короткова вновь избрали на пост В.М. Садыргу. Значит ли это, что именно Владислава Матвеевича можно считать родоначальником современного Дня города? Недолго думая, позвонили ему и попросили рассказать, как же всё тогда произошло.



«На самом деле, никакой привязки Дня города в сентябре к историческим событиям не было. На смене тысячелетий в Москве и в других городах стали проводить такие праздники ежегодно, решили и мы, — рассказал В.М. Садырга. — В Канаше, например, тогда приурочили День города ко Дню железнодорожника в начале августа, ведь этот город – транспортный узел. Мы вначале тоже предлагали привязать к железнодорожной тематике, ведь город родился благодаря дороге Арзамас – Шихраны. А потом подумали — Шумерля-то развивалась благодаря лесу, а День леса как раз в сентябре. И решили, что раз Москва празднует в первые выходные сентября, День леса – в третье, то свой День города будем праздновать в середине. Так и закрепилась вторая суббота месяца.

Было много разногласий и по времени, когда начинать отсчет существования Шумерли. Когда я работал заместителем председателя исполкома Шумерлинского городского Совета народных депутатов, Иван Тимофеевич Кутлеев поручил готовить документы на награждение к 50-летию города. Я тогда сказал, что Шумерля ведет свою историю с более раннего времени, когда была еще пристанционным поселком. Но доказывать начальнику свою точку зрения не стал. Вообще, документально подтверждено, что самое первое здание в Шумерле было построено в 1915 году. Это вокзал. А первые дома, построенные рядом, были заселены в 1916 году. То есть эти жильцы стали официально как бы первыми поселенцами Шумерли. Правильно ли была нами выбрана дата отсчета истории нашего города или нет, рассудят потомки».

Наталья Игнатьева.