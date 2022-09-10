10 Сен

Из июня в сентябрь

Шумерлинцы уже привыкли к тому, что примерно в сентябре отмечается День города. Кажется, так было всегда, ан нет. И даже «всемогущий» интернет тут не помощник – нет на его просторах такой информации. Осталась она лишь в памяти горожан старшего поколения и в газетных архивах. Вот туда-то мы и заглянули.

Сразу скажем, что как такового праздника — День города — у Шумерли долгое время не было. На страницах «Вперёд» и в 1960-х, и в 1970-х годах большее внимание уделялось жизни Шумерлинского района, о городе чаще стали писать позднее – видимо, когда он окреп и разросся. Так вот, в газетах тех лет День города упоминается вскользь и только вкупе с Днем чувашской автономии (24 июня). Соответственно, отмечался он в начале третьей декады месяца, весьма скромно. Только в 1989 году почему-то День города отметили широко, на стадионе «Труд», и 26 августа. Более торжественными были юбилейные годы.


Но самое интересное началось во второй половине 1990-х. В июне 1996 года член Совета городского историко-краеведческого музея Я.Н. Волков на страницах газеты рассказал читателям о славном 80-летнем пути Шумерли со дня ее основания, а год спустя, тоже в июне, о 60-летии (но уже в статусе города — с 23 июня 1937 года). Запутаться можно! И у людей резонно встал вопрос, а как же правильно? В том же 97-ом журналист М.М. Демидов выразил мнение в своей статье «И все-таки 81 или 60?»: нужно считать от истоков, а не от партийной бумаги. Его поддержал учитель истории, краевед, основатель городского музея В.Н. Троицкий, предложив ближайший, 90-летний, юбилей Шумерли отметить в 2006 году.


Однако доводы в пользу увеличения возраста города услышаны тогда не были. Да и три последующих года были в обоих случаях неюбилейными. Поэтому шумерлинцы по привычке в июньские дни ходили в парк на праздник День чувашской государственности. И в 2001 году 24 июня на площади и в парке состоялись торжества, посвященные Дню республики (тогда республика еще писалась именно со строчной буквы) и 450-летию вхождения Чувашии в состав России.


И вдруг бац — 15 сентября того же года мы отметили 85-летие Шумерли! С размахом. Были организованы выставка мастеров, защита проектов «Город мечты», чествование юных дарований, юбиляров, многодетных семей, принародная регистрация новорожденных и новобрачных, состязание гармонистов, концерты самодеятельных и профессиональных коллективов.
Это произошло после смены власти в городской администрации, когда шумерлинцы после 4 лет правления мэра А.Ю. Короткова вновь избрали на пост В.М. Садыргу. Значит ли это, что именно Владислава Матвеевича можно считать родоначальником современного Дня города? Недолго думая, позвонили ему и попросили рассказать, как же всё тогда произошло.


«На самом деле, никакой привязки Дня города в сентябре к историческим событиям не было. На смене тысячелетий в Москве и в других городах стали проводить такие праздники ежегодно, решили и мы, — рассказал В.М. Садырга. — В Канаше, например, тогда приурочили День города ко Дню железнодорожника в начале августа, ведь этот город – транспортный узел. Мы вначале тоже предлагали привязать к железнодорожной тематике, ведь город родился благодаря дороге Арзамас – Шихраны. А потом подумали — Шумерля-то развивалась благодаря лесу, а День леса как раз в сентябре. И решили, что раз Москва празднует в первые выходные сентября, День леса – в третье, то свой День города будем праздновать в середине. Так и закрепилась вторая суббота месяца.
Было много разногласий и по времени, когда начинать отсчет существования Шумерли. Когда я работал заместителем председателя исполкома Шумерлинского городского Совета народных депутатов, Иван Тимофеевич Кутлеев поручил готовить документы на награждение к 50-летию города. Я тогда сказал, что Шумерля ведет свою историю с более раннего времени, когда была еще пристанционным поселком. Но доказывать начальнику свою точку зрения не стал. Вообще, документально подтверждено, что самое первое здание в Шумерле было построено в 1915 году. Это вокзал. А первые дома, построенные рядом, были заселены в 1916 году. То есть эти жильцы стали официально как бы первыми поселенцами Шумерли. Правильно ли была нами выбрана дата отсчета истории нашего города или нет, рассудят потомки».

Наталья Игнатьева.

Автор записи: anna

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