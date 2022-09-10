Глава Чувашии принял участие в церемонии награждения шумерлинцев

Сегодня Шумерля празднует свой 106-й день рождения. Праздничные мероприятия проходили в течение всей недели. А сегодня на центральной площади состоялось главное торжество с участием Главы Чувашии Олега Николаева, депутата Государственной Думы РФ Аллы Салаевой, председателя Госсовета Чувашии Леонида Черкесова и других почетных гостей.

С Днем города шумерлинцев тепло поздравили глава города Сергей Яргунин и глава администрации Валерий Шигашев. Они отметили, что в последнее время в городе произошли значительные изменения: улучшается его облик, благоустраиваются общественные территории. Главным богатством города, конечно же, являются его жители. Поэтому со сцены прозвучали слова благодарности в адрес тех, кто внес значительный вклад в его развитие.

На положительных изменениях в Шумерле в своем выступлении остановился и Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что в городе было множество проблем, копившихся десятилетиями, и они еще остаются. Но благодаря объединенным усилиям шумерлинцев за последние годы город меняется, появляются ощутимые результаты. Тот же самый парк приобретает очертания совершенно иного пространства.

Олег Николаев добавил, что в следующем году у Шумерли есть еще одна возможность серьезно изменить облик города. Буквально в первом квартале, в крайнем случае — в начале второго, планируется завершить программу переселения из ветхого аварийного жилья и начать новую. Это значит, что те, кто проживает в ветхих домах, смогут переехать. А эти пространства, где находятся ветхие дома, намерены преобразовать в совершенно иные, современные кварталы.

Глава республики также выразил слова благодарности шумерлинцам за ту работу, которую каждый делает на своих рабочих местах, и принял участие в церемонии награждения.

Почетного звания «Заслуженный экономист Чувашской Республики удостоилась начальник отдела внутреннего контроля и аудита комбината автомобильных фургонов Татьяна Таранова, почетного звания «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» — начальник бюро спецтехнологий отдела главного технолога комбината автомобильных фургонов Ольга Гришина, почетного звания «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» директор городской централизованной библиотечной системы Елена Каширина.

Кульминацией праздника стало награждение Почетного гражданина города Шумерли — Сергея Гавриловича Сапожникова. Он прошел путь от рядового инженера до начальника конструкторско-технологического отдела ШЗСА. За 35 лет трудовой деятельности внес значительный вклад в развитие и совершенствование производства. Слова поздравления шумерлинцам в этот день адресовали также депутат Госдумы Алла Салаева и председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов. Они наградили достойных шумерлинцев различными наградами — благодарственными письмами; Почетными грамотами и Благодарностями Госсовета Чувашской Республики.

Т. Александрова.







