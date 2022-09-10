В Шумерле чествовали талантливых детей и подростков

В рамках Дня города состоялось чествование стипендиатов главы администрации города Шумерли. Ими стали учащиеся школы № 1 Таисия Яшпугалова и Арина Герасимова, школы № 2 — Арсений Оленин и Матвей Угодин, школы № 3 — Виктория Малькова и Дарья Шегурова, школы № 6 — Александра Нефедова и Варвара Будылина, гимназии № 8 — Екатерина Волкова, Анастасия Ушкова и Елизавета Бочарова, Детской школы искусств № 1 — Дмитрий Ильин и Федор Расулов, ДЮСШ «Олимп» — Алексей Толстов, Центра детского творчества — Роман Гуськов.

Также на главной сцене города состоялось вручение свидетельств обладателям спортивной премии «Спортивные надежды». Все, кто поднимался за этой наградой, успели проявить себя в разных видах спорта в соревнованиях самого разного уровня.

Обладателями именных спортивных премий стали обучающиеся спортивной школы «Олимп» Иван Бутузов, Татьяна Хуморова, Елизавета Овчинникова, Елизавета Павлова, Анна Толстова, Марина Разуваева; детско-юношеской спортивной школы – Александр Соболев, Анастасия Ушкова, Семен Сидоров, Сергей Алексеев, Валерий Ахтяров, Александр Карпов; шахматной секции «Пегас» — Арсений Оленин, Центра детского творчества – Максим Волков.

В церемонии награждения целеустремленных, талантливых детей и подростков приняла участие первый заместитель главы администрации по экономическим и финансовым вопросам Елена Туличева.

Т. Александрова.